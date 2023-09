Classifica 50 hotel migliori del mondo, al primo posto un italiano sul Lago di Como

La World’s 50 Best Hotels Academy ha stilato la classifica 2023 dei 50 migliori hotel del mondo, e al primo posto c'è l'Italia, che occupa diverse posizioni della lista con splendide strutture anche molto diverse tra loro.

L'Accademia riunisce 580 esperti internazionali divisi in nove aree del mondo, ciascuna delle quali ha un presidente. I presidenti dell'Accademia rimangono anonimi per eliminare la possibilità di attività di lobbying, mentre i votanti devono semplicemente elencare i sette migliori hotel in cui hanno soggiornato negli ultimi 24 mesi, in ordine di preferenza. Vediamo allora le migliori strutture alberghiere italiane che si sono aggiudicate un posto nella prestigiosa classifica e la lista completa dei 50 migliori hotel a livello internazionale.

Primo posto: Passalacqua, storica residenza sul lago di Como

Ad essere incoronato miglior hotel del mondo in assoluto è la residenza Passalacqua, storico edificio sul lago di Como sviluppato all'interno di un edificio del 1787, in un terreno che appartenne a Innocenzo XI. La tipologia è quella del boutique hotel di lusso.

«Congratulazioni enormi a Passalacqua per essere riuscito ad arrivare al numero Uno, a soli due anni dall'apertura», commenta Tim Brooke-Webb, amministratore delegato di The World's 50 Best Hotels. «È una vera testimonianza della visione della famiglia De Santis, che ha creato questo sublime santuario per gli ospiti con scrupolosa dedizione al dettaglio di design, squisita ospitalità e magia distintiva, che ha chiaramente lasciato un'impressione duratura nella nostra Accademia di elettori esperti».

Sul resto del podio svetta l'Oriente: Hong Kong (2°) e Bangkok (3°)

Medaglia d'argento per il Rosewood di Hong Kong, situato nel quartiere artistico e di design "Victoria Dockside", con vista spettacolare sul porto.

Al terzo posto troviamo una struttura della catena Four Seasons, la famosa catena di hotel e resort di lusso che gestisce più di 100 hotel in tutto il mondo. Ad essere incotonato è quello di Bangkok, a Chao Phraya River.

Gli altri italiani in classifica

Oltre al primo posto, l'Italia si aggiudica anche altre posizioni di tutto rispetto lungo la graduatoria: al 9° posto troviamo di nuovo una struttura Four Seasons, ma questa volta quella di Firenze, definito dai giudici «un'oasi di tranquillo lusso italiano».

E non c'è da sorprendersi: l'edificio si trova alle porte di palazzo Medici ristrutturato del XV secolo, all'interno del più grande giardino privato della città. Conta 116 camere da letto adornate con mobili antichi, esposizioni floreali e affreschi e una cucina gourmet firmata dallo chef Paolo Lavezzini.

Venezia posizione n. 14

La città dei canali si piazza al 14° posto con il resort Aman, definito «capolavoro del Gruppo Aman in opulenza seducente, accentuato da tocchi aristocratici italiani».

La struttura unisce lusso ed essenzialità, insieme ad una posizione invidiabile e scorci mozzafiato da tutte le finestre.

Le Sirenuse di Positano al n. 20°

Questa ex casa estiva di famiglia che sorge sulle colline di Positano è diventata albergo nel 1951, quando i quattro fratelli titolari ne hanno fatto un capolavoro di ospitalità partenopea.

Le generazioni che si sono susseguite nella proprietà e nella gestione dell'hotel hanno portato la propria visione mantenendo l'idea estetica di fondo.

Puglia al 21° posto con Borgo Egnazia, l'hotel di Madonna

Posizione 21 per Borgo Egnazia, l'hotel inaugurato nel 2009 e famoso per essere scelto da star internazionali tra cui Madonna, che merita di essere ancora più noto per il suo splendore: si tratta di un vero villaggio completamente bianco tra le campagne pugliesi.

Nella motivazione i votanti hanno scritto che Borgo Egnazia «ha creato un immaginario paese delle meraviglie del Mediterraneo». Unisce il fascino antico di un borgo tradizionale au comfort dell'hotellerie di lusso, vantando anche la cucina stellata di Domingo Schingaro.

Classifica completa

Ecco infine i nomi di tutti i 50 hotel premiati come migliori a livello internazionale:

1 Passalacqua, Moltrasio - Lago di Como

2 Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4 The Upper House, Hong Kong

5 Aman Tokyo, Tokyo

6 La Mamounia, Marrakech

7 Soneva Fushi, Maldives

8 One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9 Four Seasons Firenze, Firenze

10 Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11 Capella Bangkok, Bangkok

12 The Calile, Brisbane

13 Chablé Yucatán, Chocholá

14 Aman Venice, Venezia

15 Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16 Claridge's Londra 1

7 Raffles Singapore, Singapore

18 Nihi Sumba, Wanokaka

19 Hotel Esencia, Tulum

20 Le Sirenuse, Positano

21 Borgo Egnazia, Savelletri

22 The Connaught, Londra

23 Royal Mansour, Marrakech

24 Four Seasons Madrid, Madrid

25 Aman New York ,New York

26 The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27 Rosewood São Paulo, San Paolo

28 Capella Singapore, Singapore

29 Le Bristol Parigi

30 Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31 La Réserve Paris 32 Gleneagles, Auchterarder

33 Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34 Cheval Blanc, Parigi

35 Four Seasons Astir Palace, Atene

36 Soneva Jani, Maldive

37 The Newt, Bruton

38 Amangalla, Galle

39 Hoshinoya Tokyo, Tokyo

40 Desa Potato Head, Seminyak

41 Eden Rock, St. Barths

42 The Siam, Bangkok

43 Badrutt's Palace, St. Moritz

44 Atlantis The Royal, Dubai

45 The Oberoi Amarvilas, Agra

46 NoMad London, Londra

47 The Savoy, Londra

48 Equinox New York, New York

49 Six Senses Ibiza, Portinatx

50 Hôtel de Crillon, Parigi