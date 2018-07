Christian De Sica su Fb scherza sulle buche di Roma: «Se le segnaliamo diventa un cruciverba»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Segnalare le buche di Roma con lo spray? Praticamente un cruciverba». Anche Christian De Sica su Facebook dice la sua sull'iniziativa lanciata dalla madre di Elena Aubry, ragazza romana morta in maggio dopo una caduta in moto, la quale aveva invitato i cittadini a "segnalare" le buche con la vernice spray.LEGGI ANCHE: Scrive alla figlia morta in moto: «Aiutami a evitare altre vittime»​



Per De Sica le buche, a Roma, esistono eccome. E la battuta non è mai stata così calzante.