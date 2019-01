Carolyn Smith: «Addio al mio adorato labrador, ho perso un pezzo della mia anima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver diviso con i followers la sua battaglia con il cancro, Carolyn Smith, coreografa e giudice a Ballando con le stelle , racconta anche del suo dolore per la morte del suo adorato cane labrador: "Ho perso una parte dell'anima mia oggi - ha scritto su Instagram - Ti amo per sempre".E poi il post con un video di corse sui prati, viaggi in macchina, sorrisi di questi anni con l'amico a quattro zampe.La ballerina ama tantissimo i cani, è arrivata ad averne sei. "Sono stati - ha raccontato tempo fa - i miei yorkshire a scoprire il cancro, perché un giorno all'improvviso mi saltarono sul seno sinistro. Avrei dovuto fare il controllo due mesi prima, questo dimostra come la prevenzione periodica sia fondamentale".