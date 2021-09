Capri, la proposta di matrimonio del magnate tedesco proiettata sui Faraglioni illuminati di blu

Originale proposta di matrimonio in piena notte a bordo di un lussuoso yacht a pochissime bracciate dagli iconici Faraglioni di Capri, dove è stata proiettata la più romantica delle domande “Will you marry me?” (Vuoi sposarmi?) con tanto di cuori rosa. In particolare sul faraglione di mezzo si leggeva il nome della futura sposa Virginie, “scritto” con una calda luce blu, e su quello di mare, detto “Scopolo” la proposta vera e propria.

L’idea è venuta ad un magnate tedesco, classe ’77, di cui il nome è ancora ignoto, imprenditore esperto di real estate. Il tutto è stato organizzato in meno di una settimana grazie alla professionalità di “Capri Moments”, agenzia caprese delle due intraprendenti manager Fabrizia Brunetti e Maria Consilia Ruotolo che hanno seguito l’evento nei minimi dettagli. «Il fattore determinante è stato quello della tempistica, bisognava coordinare all’istante oltre 20 persone tra, musicisti, fotografi, video maker, equipaggio, pirotecnici». Commentano le event planner di Capri, che aggiungono: «Abbiamo fatto del nostro meglio per soddisfare last minute ed in gran segreto questa meravigliosa sorpresa in uno scenario da sogno, per la prima volta».

Al “yes i do!” (Sì, lo voglio!) di Virginie infatti è seguito un concerto di violini, viole e violoncelli, con tutti i musicisti in un impeccabile dress code chic-elegante ed un emozionante show di fuochi di artificio. Come dire no ad una proposta di matrimonio fatta di fronte al simbolo dell’Isola dell’amore nell’incantevole scenario notturno della baia blu di Marina Piccola?