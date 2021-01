Due uomini, uno più anziano, l'altro più giovane, e dietro di loro un bambino, che sollevano un grande frigorifero grigio fin sopra la balustra del balcone, quindi le risate di chi li riprende con lo smartphone e l'incitamento di una donna che dice: «Di violenza, di violenza», a incoraggiare il lancio mentre tutto intorno esplodono petardi e fuochi d'artificio. E via, giù, che il frigo scivola oltre e viene scaraventato in strada da quello che potrebbe essere il terzo piano di un edificio. L'elettrodomestico si schianta sull'asfalto e va in mille pezzi. Chi lo ha gettato di sotto è soddisfatto.

Le immagini girate nel quartiere Tramontone, a Taranto, lasciano di ghiaccio. Quel frigorifero avrebbe potuto uccidere qualcuno. A denunciare l'accaduto pubblicando il video sulla sua pagina Fb è l'ecologista Angelo Bonelli. «Cara Polizia di Stato, Questura e Procura di Taranto ricevo questo video da Taranto. Pubblico solo questo video perché ce ne’ un altro, anzi altri, con un minore che spara con una pistola o una scacciacani - scrive - Questi comportamenti vanno sanzionati! Non si può tollerare che cittadini perbene debbano subire questi gesti pericolosi e violenti . Talmente ritengono tutto ciò legittimo in virtù della loro prepotenza che si riprendono con i cellulari e postano i video Ridono noncuranti di chi ci fosse in basso in strada. Una vergogna». Bonelli in serata ha proceduto a denunciare l'accaduto alla Polizia. «In un altro video - dice - si vede un bambino che spara dalla finestra con quella che sembrerebbe una vera pistola. La gente che vive nel quartiere è intimorita da questi atteggiamenti spavaldi».

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 09:38

