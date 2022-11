Capodanno 2022 da Gordon Ramsey, pronto il menù del cenone (nel ristorante tra i più cari al mondo): ecco le portate e il prezzo

Dato che esistono le cucine dell'inferno (e il successo di Hell's Kitchen lo conferma) se serve un diavolo dell'altissima ristorazione, il cattivo-cattivissimo per eccellenza, è sicuramente servito con Gordon Ramsay. Al suo confronto i nostri Masterchef sono dei pivelli (in fatto di cattiveria). Ma nonostante le padelle lanciate e i grembiuli tolti a forza alle persone, Gordon Ramsay è una stella: Tra panico e terrore che dissemina nei coraggiosi che vogliono affacciarsi nella sua cucina, la sua ristorazione piace.

Gordon Ramsey, ecco il menu' di Capodanno

Gordon Ramsay non è solo una delle star più conosciute al mondo. È in prima battuta uno chef di grande talento e di fama mondiale che è riuscito a costruire impero vastissimo. Tuttavia, nella graduatoria della diffusione internazionale, non teme rivali, forte di sette stelle Michelin (ma era arrivato fino a quota 17) e di un numero impressionante di ristoranti: 35 soltanto in Gran Bretagna, ai quali si aggiungono i 10 locali negli Usa, 3 a Dubai, 2 in Francia e uno a Singapore, Kuala Lumpur, Sanya (Cina) e Seoul.

Il costo

E allora la domanda che tutti ci staremo facendo è quanto costa cenare in uno dei suoi ristoranti' E la risposta arriva proprio in vista delle festività natalizie. Lo chef ha infatti già presentato il suo stellato menu di Capodanno. Il prezzo del menu fisso del cenone, per il suo ristorante Gordon Ramsay al Royal Hospital Road di Chelsea - precedentemente nominato il terzo ristorante più costoso del mondo - è di 400 sterline, ma senza alcolici, quelli vanno pagati a parte. Per qualsiasi abbinamento di vini da portare nel nuovo anno, i clienti riceveranno un extra di £ 275 a testa, quindi circa 770 euro per un pasto completo.

Nel menu' in questione non mancheranno i piatti che lo hanno reso celebre come capesante delle Orcadi, tè all'anatra, animelle di vitello arrosto e sogliola cardinale servita con patate, aragosta ed erba cipollina.

Le altre proposte

Ma anche altri ristoranti di Ramsey sono già pronti con una contro proposta piu' "economica". Il ristorante londinese Pétrus offre la cena dell'ultimo dell'anno per £ 300.E per Natale? Ecco la proposta della star televisiva: £ 275 a testa per la cena di Natale al ristorante Gordon Ramsay, con bevande extra. Il menu del del giorno di Natale include uova confit e ravioli di aragosta, seguiti da una scelta di sogliola di Dover o cervo della Cumbria. Oltre a questo, Ramsey ha anche messo insieme un menu di sette portate per l'hotel Savoy, dove il menu di Natale arriva a £ 275 a persona. Insomma cifre importanti ma d'altronde non a caso il ristorante Gordon Ramsay è stato precedentemente nominato il terzo ristorante più costoso al mondo.