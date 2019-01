Ascolti Tv 13 gennaio 2019, boom di Giletti con Salvini e la canzone sulla pedofilia esclusa a Sanremo

di Marco Castoro

Elisa Isoardi alla Vita in diretta? È già tiro al bersaglio in Rai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre milioni e mezzo di spettatori per il Napoli in Coppa Italia contro il Sassuolo, tre milioni per il ritorno della Dottoressa Giò con Barbara d’Urso. Rispettivamente 14,1% di share per Raiuno e 12,6% per Canale 5. Ma sugli allori in questa domenica televisiva c’è finito Massimo Giletti, che ospitando prima Matteo Salvini poi Pierdavide Carone con i Dear Jack ha fatto boom: 9,2% di share per Non è l’Arena su La7. Così le altre reti. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio 7,5%. Su Rai2 la replica de La Porta Rossa fa il 6,6%. Su Rai3 il film Il Divo il 6%. Su Rete4 Inside Man 5%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 3,7%, sul Nove Camionisti in Trattoria l’1,8%.Nel resto della giornata da segnalare all’ora di cena bene su Rai3 Grazie dei Fiori con Pino Strabioli oltre 2 milioni di spettatori pari all’8% di share. Al pomeriggio non c’è più lo scontro diretto tra Mara Venier e Barbara d’Urso che vanno in orari differenti. Domenica In ottiene il 19,6% con 3,4 milioni spettatori nella prima parte in onda e il 18,4% con 2,9 milioni nella seconda che si chiude alle 17:24. Domenica Live va in onda dopo le soap dalle 17:22 alle 18:35, 2,2 milioni (12,7%), e a seguire Domenica Live L’Ultima Sorpresa (11.5%). Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina fa l’11,3% e Inter-Benevento il 10,4%. Su Rai3 Mezz’ora in più è stato dal 7,9% del pubblico, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio dal 7,1% e Kilimangiaro dall’11%.