Come possiamo riconoscere se siamo a rischio Alzheimer? Un nuovo studio ha scoperto che l'occhio umano può mostrare i primi segnali di questa forma comune di demenza molto prima che i sintomi diventino evidenti. A individuarlo i ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California. Nell'analisi, pubblicata sulla rivista Acta Neuropathologica il mese scorso, gli autori hanno analizzato gli occhi umani e il tessuto cerebrale di 86 pazienti deceduti a cui era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer o un lieve deterioramento cognitivo prima di morire. Con risultati promettenti.

Demenza, una ricerca (durata più di 25 anni) svela i 7 fattori che prevengono il declino mentale

La visita oculistica

Quando si perde la memoria è già tardi per la diagnosi di Alzheimer. "La malattia inizia nel cervello decenni prima", ha detto il dottor Richard Isaacson, neurologo per la prevenzione che lavora nell'Istituto per le malattie neurodegenerative. Ecco perché un fattore fondamentale per individuare prima il decadimento cognitivo potrebbe essere l'occhio. Ciò potrebbe aiutare i medici a scoprirlo nelle prime fasi. Come? Attraverso una visita oculistica. E le persone potrebbero quindi fare scelte di vita sane e controllare i loro fattori di rischio modificabili, come l'ipertensione, il colesterolo alto e il diabete.

Come scroprire se si è a rischio

"Il nostro studio è il primo a fornire analisi approfondite dei profili proteici e degli effetti molecolari, cellulari e strutturali dell'Alzheimer nella retina umana e di come corrispondono ai cambiamenti nel cervello e nella funzione cognitiva", ha detto l'autore senior Maya Koronyo-Hamaoui, professore di neurochirurgia e scienze biomediche al Cedars-Sinai di Los Angeles. "Questi cambiamenti nella retina erano correlati ai cambiamenti in parti del cervello chiamate cortecce entorinale e temporale, un hub per la memoria, la navigazione e la percezione del tempo", ha detto Koronyo-Hamaoui. I ricercatori hanno raccolto campioni di tessuto retinico e cerebrale in 14 anni da 86 donatori umani con malattia di Alzheimer e decadimento cognitivo lieve, il più grande gruppo di campioni di retina mai studiato, secondo gli autori.

The eyes are more than a window to the soul — they’re also a reflection of a person’s cognitive health https://t.co/oys6I2Y9DY — CNN (@CNN) March 24, 2023

I cambiamenti

I ricercatori hanno quindi confrontato campioni di donatori con funzioni cognitive normali con quelli con decadimento cognitivo lieve e quelli con malattia di Alzheimer in stadio avanzato. Lo studio, pubblicato a febbraio sulla rivista Acta Neuropathologica, ha rilevato aumenti significativi della beta-amiloide, un marcatore chiave del morbo di Alzheimer, nelle persone con Alzheimer e declino cognitivo precoce. Le cellule microgliali sono diminuite dell'80% in quelli con problemi cognitivi, ha rilevato lo studio. Queste cellule sono responsabili della riparazione e del mantenimento di altre cellule, inclusa la rimozione dell'amiloide-beta dal cervello e dalla retina. "Sono stati (anche) trovati marcatori di infiammazione, che potrebbero essere un marcatore altrettanto importante per la progressione della malattia", ha detto Isaacson, che non è stato coinvolto nello studio. "I risultati sono stati evidenti anche nelle persone con sintomi cognitivi assenti o minimi, il che suggerisce che questi nuovi test oculistici potrebbero essere ben posizionati per aiutare nella diagnosi precoce".

Gli esami utili per individuare la malattia

I ricercatori dello studio hanno trovato un numero più elevato di cellule immunitarie che circondano strettamente le placche di amiloide-beta e altre cellule responsabili dell'infiammazione e della morte di cellule e tessuti. Lo studio ha scoperto che l'atrofia dei tessuti e l'infiammazione nelle cellule nella periferia estrema della retina erano i più predittivi dello stato cognitivo. "Questi risultati potrebbero alla fine portare allo sviluppo di tecniche di imaging che ci consentono di diagnosticare l'Alzheimer prima e in modo più accurato", ha detto Isaacson, "e monitorare la sua progressione in modo non invasivo guardando attraverso l'occhio".