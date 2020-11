Servizio raccomandate, i tempi d'attesa con Poste Italiane

Caro Gazzettino,

ma Poste Italiane crede di aver migliorato e/o velocizzato il servizio Raccomandate?

Ora se il postino (quando passa...) ti trova a casa, bene, altrimenti diventa un'odissea: non prima di 3 giorni lavorativi (senza sabati e domeniche, per carità) devi aspettare o prenotare (previe bibliche attese al call center) un'altra consegna. E se non sei a casa o non passa devono trascorrere SOLO 9 giorni prima che tu possa trovare l'agognata lettera nell'ufficio postale più vicino: in totale 12 giorni lavorativi... ovvero un'eternità. Con tanto di rischi di perdere vantaggi se si tratta di una contravvenzione.

Lettera firmata

Mestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA