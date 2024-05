C'è l'accordo con i sindacati per il ricambio generazionale nei tanti uffici sparsi sul territorio di Poste italiane. Questo vuol dire soprattutto assunzioni e stabilizzazione con passaggi da part time a full time di 3.374 lavoratori. Lo fa sapere la Slp-Cisl ricordando che si tratta di sostituzione di lavoratori usciti. Il ricambio dei lavoratori usciti è fissato al 75%. La Cisl spiega che ci saranno 1.200 assunzioni esterne e 500 assunzioni nel commerciale mentre 1.500 lavoratori part time avranno il contratto trasformato in full time. Ci saranno inoltre trasformazioni di contratto e cambiamento di mansione per altri lavoratori a partire dagli 200 addetti al recapito che saranno indirizzati allo sportello. «Abbiamo ottenuto l'innalzamento al 75% del turn over per il triennio - spiega il segretario generale della Slp Cisl Raffaele Roscigno - è una intesa importante che significa più stabilizzazioni e più assunzioni di personale. Siamo molto soddisfatti di questo obiettivo raggiunto unitariamente con tutti gli altri sindacati».