Neppure Zaia può togliere il diritto a vaccinarsi

Gentile Sig. Zaia,

chi è lei per dire che chi rifiuta un certo tipo di vaccino non ha più diritto di vaccinarsi? Le ricordo sommessamente che i dubbi su certi vaccini non li hanno sollevati i cittadini quindi adesso prendetevi cura anche di loro.

Laura Zancanella

PS: mamma 84 anni mai chiamata con tre tumori pregressi e demenza vascolare non penso fosse irreperibile. Unico posto Cavarzere.