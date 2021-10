La sinistra dilaga con ragione. Se la controparte è sparigliata è facilissimo abbatterla, come da me preconizzato nella lettera che ho inviato il 5 ottobre. La maggior parte degli italiani non è di sinistra, ma è delusa dai vertici dei tre partiti di destra. L'unica che si salva è Giorgia Meloni la quale, cinque anni fa, ha perso l'elezione a sindaco di Roma per insipienza di Forza Italia e Lega. Auguri a tutti.



Sandra Sartore

Padova