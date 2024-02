Mondiali di nuoto Doha 2024: dove vedere le gare e tutti gli italiani in pista

Domani cominciano i Mondiali di Nuoto a Doha. Gli italiani in gara sono diversi e cercheranno sin da subito di conquistare qualche medaglia per cominciare al meglio il cammino nella competizione. A cominciare saranno Pedotti e Minisini, a cui si aggiunge il duo Cerruti-Ruggeri al via.

I primi due gareggeranno in solitaria e poi in coppia nel misto, mentre gli ultimi due partiranno subito insieme nella competizione di categoria.

Il programma di domani

Venerdì 2 febbraio:

09.30 singolo F tecnico

12.00 singolo M tecnico

14.00 doppio F tecnico – gruppo B

20.00 doppio F tecnico – gruppo A

Temi e Musiche

Singolo maschile – Giorgio Minisini

Tech: Way from the start again – Still loving you by Scorpions

Free: Hope – Hallelujah Bocelli



Singolo femminile – Susanna Pedotti

Tech: Dragon princess – The dragon princess by epic Chinese orchestra

Free: En Aranjuez con tu amor of Bocelli – The dragon princess by epic Chinese orchestra



Doppio misto – Giorgio Minisini / Susanna Pedotti

Tech: The renaissance – requiem by Giuseppe Verdi



Doppio femminile – Linda Cerruti / Lucrezia Ruggiero

Tech: The Phoenix by Stefano Simmaco

Free: Angels and Demons



Team

Tech: Disco Dance – Carneval Quintino

Free: The new world in which humanity will find itself in the future



Acrobatic routine

The Venice Carnival

Dove vedere il Mondiale di Nuoto

La manifestazione che comincia domani sarà disponibile in diretta televisiva su Rai Sport in chiaro. chiunque vorrà vedere la kermesse in diretta streaming, invece, potrà farlo sempre grazie alla Rai su Rai Play.