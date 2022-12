Buona Sanità all'ospedale di Bassano, operato il 21 e dimesso il 24: grazie all'equipe del dottor Celia

Caro direttore,

vorrei segnalare un caso di buona Sanità ringraziando il dottor Antonio Celia e tutta la sua equipe, comprese le infermiere e gli infermieri della Chirurgia specialistica dell'ospedale di Bassano del Grappa per la professionalità e la cura dei rapporti con il paziente e con la famiglia. Ciò è ancor più meritevole per il momento particolare dell'anno (operazione il 21 dicembre e dimissioni la sera di Natale) e per il riaffacciarsi di Covid e influenza.

Auguri a loro e ai lettori del Gazzettino.

Mario Dal Co

Bassano