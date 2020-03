Coronavirus nel Lazio, oggi 99 casi e 6 morti. A Roma 26 nuovi contagiati e tre decessi

Coronavirus nel Lazio, ecco i dati di oggi giovedì 19 marzo, forniti dalla Regione. I nuovi casi contagiati sono 99 contro i 117 di ieri. A Roma i nuovi positivi sono 47.



La situazione nelle Asl e A.O: Asl Roma 1 - 9 nuovi casi positivi. 308 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Presi in carico al San Filippo Neri per la riabilitazione i 2 pazienti cinesi dello Spallanzani ora guariti;



Asl Roma 2 - 9 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 57 anni che era stato trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 3 - 8 nuovi casi positivi. 165 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 4 - 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni e una donna di 92 anni, entrambe con patologie pregresse. 357 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;



Asl Roma 5 - 10 nuovi casi positivi. 673 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;



Asl Roma 6 - 6 nuovi casi positivi. 158 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da sabato 21 marzo disponibili ulteriori 20 posti letto al nuovo Ospedale dei Castelli;



Asl di Latina - 22 nuovi casi positivi di cui 7 a Fondi. 519 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da sabato 21 marzo all'Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva;



Asl di Frosinone - 12 nuovi casi positivi. 32 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Positivo un bambino di 4 anni, previsto trasferimento all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede di Palidoro;



Asl di Viterbo - 12 nuovi casi positivi. 310 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Entro domani disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Entro il 21 marzo ulteriori 8 posti di malattie infettive;



Asl di Rieti - 6 nuovi casi positivi. 8 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Policlinico Umberto I - operativi i 46 posti dell'Eastman. Si lavora per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo;



Azienda Ospedaliera San Giovanni - deceduta donna di 86 con patologie pregresse. Entro il 21 marzo disponibili ulteriori 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia. Ulteriori 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo;



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Dal 21 marzo saranno disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;



Policlinico Gemelli - deceduta donna di 72 anni con pregressa patologia oncologica e uomo di 84 anni con patologie pregresse al COVID HOSPITAL 2 Columbus;



Policlinico Tor Vergata - continua lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di medicina generale per rendere operativo il COVID HOSPITALl 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo;



Azienda Ospedaliera San Camillo - Attivati ulteriori 6 posti di terapia intensiva; INMI Spallanzani - disponibili 24 posti di malattie infettive e 10 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 3 Casal Palocco. Guariti i primi 2 pazienti cinesi;



Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - il bambino di 5 mesi positivo è in buone condizioni. Positivi anche un bambino di 8 mesi e un bambino di 6 anni trasferito dalla Regione Marche. 14 posti di malattie infettive. Disponibili per la rete regionale 5 posti di terapia intensiva e 6 posti di terapia intensiva COVID-19;



Università Campus Bio-Medico - messo a disposizione della rete regionale il sistema di test per immagini tramite intelligenza artificiale delle tac per sospette