Zona gialla, ricoveri al 15% in rianimazione e 20% in ordinari per restare in bianca: compromesso governo-Regioni sui parametri

Potrebbero essere del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari, le soglie massime di occupazione dei posti letto ipotizzate per restare in zona bianca. È emerso dalla riunione del gruppo di lavoro sulla definizione dei parametri per i profili di rischio delle regioni. Le prime indicazioni avanzate dal governo parlavano di un’occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10% per il passaggio in zona gialla.

APPROFONDIMENTI ESTATE 2021 Vacanze, zero controlli su chi rientra dai Paesi ad alto contagio. Ma... IL MODULO Plf, cosa è e a cosa serve il Passenger Locator Form: occhio... ITALIA Malta, rientrano i primi studenti rimasti bloccati sull'isola per... CAOS VACANZE Turisti per la Grecia bloccati negli aeroporti: non hanno il Plf.... MEDICINA Variante Delta, i paesi turistici a rischio per l'aumento dei... GRECIA Mykonos, coprifuoco sino alle 6 del mattino: vietata la musica nei... IL TEMA Variante Delta, vacanze all'estero a rischio: dalla Spagna alla...

Green pass obbligatorio, come sarà: una dose per bar e ristoranti "open", 2 per concerti e trasporti

Variante Delta, Galli: «Under 40 vanno vaccinati presto o non ne usciremo più»

Zona gialla, ricoveri al 15% in terapie intensive e 20% in ordinari per restare in bianca

L'ipotesi - si apprende da ambienti dello stesso tavolo a cui partecipano tecnici del ministero della Salute, delle Regioni e dell'Iss - rappresenterebbe un compromesso al rialzo rispetto alle soglie allo studio in un primo momento. Con la ridefinizione dei parametri si stabilirà un numero minimo di tamponi da eseguire ogni settimana.

L'ACCORDO - L’accordo sarebbe dunque a portata di mano dopo la riunione dei presidenti delle Regioni con la ministra Maria Stella Gelmini, la Conferenza Stato-Regioni guidata da Massimiliano Fedriga e a seguire la cabina di regia composta da tecnini del Cts e ministri competenti, il consiglio dei ministri dovrà emanare il decreto con i nuovi parametri. Importante è che anche il ministro della Salute Roberto Speranza definisca «ragionevole» la richiesta delle Regioni, e così sembra, di far pesare di più, nell’attribuzione dei colori, il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori e all’indice Rt.