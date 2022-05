Zagarolo, il Pci celebra la vittoria dei russi: e sulla locandina spunta la Z di Putin

Una festa per la vittoria dei russi sui nazisti con tanto di Z di Putin. Succede vicino Roma, a Zagarolo, dove sui manifesti voluti dal Pci locale per la “festa della vittoria” la Z è esaltata graficamente ricordando il famigerato logo russo dell'invasione dell'Ucraina. A confezionare la locandina delle polemiche il Partito Comunista Monti Tiburtini Casilina in occasione dell'evento del prossimo 8 maggio a Zagarolo, un giorno in anticipo rispetto alla data della vittoria russa sui nazisti nel '45.

Data che da più parti inoltre viene indicata come prescelta da Putin per mettere fine all'invasione dell'Ucraina proprio per accostarla al 77 anniversario alla vittoria dell'Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale.