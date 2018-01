"Pezzi di plastica nello yogurt": all'Eurospin ritirati i vasetti ai gusti banana e fragola

Ritirati dal mercato perché potenzialmente pericolosi. Nello yogurt potrebbero essere finiti dei pezzi di plastica.

Il Ministero della Salute ha dato comunicazione del richiamo da parte della catena di supermercati Eurospin Italia di alcuni yogurt con il marchio “Pascoli italiani”per la possibile presenza di frammenti di plastica dura derivanti dal contenitore.



I prodotti interessati sono tutti i lotti e scadenze di yogurt intero in confezione da 120 grammi con confetti al cioccolato al gusto banana e fragola della marca “Pascoli italiani”. I vasetti richiamati sono prodotti da Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP via Innsbruck n. 43, 39100, Bolzano (IT417CE) e confezionati per Eurospin Italia.



La catena di distribuzione Eurospin raccomanda di non consumare lo yogurt e di riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

