Willy Monteiro, il papà: «Mio figlio non è morto invano, ha cercato di salvare un'altra vita»

«Mio figlio non è morto invano se è vero che ha tentato di salvare un'altra vita». È quanto avrebbe detto il padre di Willy Monteiro, Armando, all'ambasciatore di Capo Verde Jorge José de Figueiredo Goncalves, che ha reso visita alla famiglia nel pomeriggio a Paliano. A riferirlo è il diplomatico lasciando l'abitazione della famiglia.

LEGGI ANCHE Willy, applausi e magliette bianche al funerale. Conte abbraccia i genitori: ora condanne severe



«La famiglia - ha proseguito l'ambasciatore - è profondamente addolorata della morte del figlio. La mamma è una persona molto religiosa. È un giovane che ha lasciato buoni ricordi in tutta Italia, bastava vedere la partecipazione al funerale. Erano genitori di un bravo figlio, integrato nella società italiana, anche a livello professionale. Con la famiglia abbiamo parlato del giovane e delle circostanze drammatiche ancora da chiarire: non bisogna avere rabbia ma collaborare perché i giovani si uniscano. Tutta la comunità capoverdiana è vicina a loro, a Capo Verde non si parla d'altro che di Willy».

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA