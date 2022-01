Il vescovo Cirulli: «I sacerdoti non vaccinati non diano l'ostia per la comunione»

No vax e chiesa, è polemica: i sacerdoti non vaccinati non potranno distribuire la comunione. Lo ha stabilito con decreto il vescovo della diocesi di Teano-Calvi (Caserta), Giacomo Cirulli, che ha esteso il divieto anche a diaconi e laici non vaccinati vista la situazione pandemica «in costante e grave peggioramento».

Ha anche deciso la sospensione di ogni «attività pastorale, catechistica e formativa in presenza». Il vescovo ha richiamato le parole del Papa: «Vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d'amore». Cirulli ha ricordato come le ostie sull'altare debbano «essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri».