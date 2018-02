Nordest, ondata record di freddo sta per arrivare dalla Siberia Ecco le previsioni per i prossimi giorni

VENEZIA - Per la meteorologia il primo marzo inizia la primavera ma quest'anno l'inverno sembra non volerle cedere il passo. Le previsioni confermano l'arrivo, dal fine settimana, del grande freddo siberiano su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Anche Veneto e Friuli Venezia Giulia come tutta l'Italia settentrionale saranno interessati dal margine meridionale dell'intenso ed esteso nucleo di aria gelida di origine artica che irromperà da est a partire dalle regioni più orientali del Continente.



Secondo le previsione dell'Arpav, in Veneto l'arrivo della massa d'aria artico-siberana si farà sentire da domenica, con un apice del freddo tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio, quando le temperature potranno scendere anche di 10-15°C rispetto alla media del periodo. A 1500 metri di quota sono infatti attese temperature mediamente intorno ai -12/-15°C, che in diverse località montane potranno far scendere i valori minimi anche sotto i 20 sotto zero. In pianura le temperature saranno su valori minimi diffusamente inferiori allo zero già da domenica 25 e raggiungeranno i valori più bassi tra lunedì e mercoledì, fino a toccare punte intorno ai -7 / -9°C.



Da sottolineare che anche le massime giornaliere saranno molto basse e in pianura resteranno intorno a 0°C . Domenica e lunedì inoltre la sensazione di freddo sarà acuita dai venti nord orientali, che successivamente tenderanno ad attenuarsi. Ci sarà dunque un'ondata abbastanza tardiva di freddo, che risulterà la più intensa del trimestre invernale 2017/18 e probabilmente tra le più significative degli ultimi 25 anni.



Resta l'allerta giallo per rischio idrogeologico nel bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune cadorino di Perarolo.

La neve caduta sui Colli Euganei

