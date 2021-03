Vaccini, Draghi: «Ue assicura fiale per immunità a luglio. Presto 500 mila dosi al giorno»

Mario Draghi si dice ottimista in tema di vaccinazione anti Covid. «Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione ha assicurato che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l'immunità per il mese di luglio in tutta l'Europa». Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier nell'incontro con le Regioni sui vaccini.

Il presidente del Consiglio, nell'incontro con le Regioni, ha rinnovato l'invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando continuamente e rapidamente. «Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non sembrano più così lontani», ha assicurato il premier.

« Dare un segnale al Paese »

«Bisogna guardare al futuro per dare un segnale al Paese. Si cominci a fare un ragionamento sulle riaperture in base alla certezza sull'arrivo dei vaccini». È quanto hanno chiesto le Regioni - a quanto si apprende - al vertice tra il governo sui vaccini, al quale ha partecipato anche il premier Mario Draghi.

Lo Stato farà di tutto per rispondere alle esigenze delle Regioni, anche con riferimento al tema delle carenze di personale. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi nell'incontro con le Regioni sui vaccini. «Questo è l'atteggiamento del governo: aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che sono di tutti noi», ha affermato.