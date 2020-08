Treno deragliato, sospesi macchinista e capotreno: «Per loro supporto psicologico»

Sospesi in via cautelativa il macchinista e il capotreno del convoglio deragliato ieri a Carnate, in Brianza. Trenord, spiega una nota della società, «ha offerto loro un servizio di supporto psicologico». L'azienda, che gestisce il trasporto ferroviario regionale, «si è messa a disposizione e collabora attivamente con gli inquirenti e con la magistratura, fornendo tutte le informazioni necessarie all'indagine, a partire dalla "scatola nera" della locomotiva, attualmente sotto sequestro».

Treno deragliato con un passeggero, schianto dopo 10 km senza macchinisti: erano scesi per una pausa



Ultimo aggiornamento: 15:02

