Treno deragliato a Lodi: morti 2 macchinisti, 31 feriti. Verifiche su uno scambio in posizione non corretta. Sfiorata carneficina. S'indaga per disastro ferroviario e omicidio colposo

Le vittime sono Giuseppe Cicciù, di 51 anni, di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, di 59, originario di Capua (Caserta). «La prevenzione è da sempre l'arma migliore!»: è l'ultimo post su Facebook scritto nello scorso ottobre da Giuseppe. Sarebbero stati sbalzati a circa 500 metri da dove è finita la corsa del treno i due macchinisti deceduti. A quella distanza sono infatti stati trovati i due corpi, uno con maggiore difficoltà. LEGGI ANCHE Chi sono le due vittime: Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo

Per quanto riguarda i feriti, 4 sono ricoverati in codice giallo a Lodi (2), Cremona e Pavia, mentre 27 in codice verde negli ospedali di Lodi (8), Melegnano (4), Crema (3), Humanitas (3), Codogno (2), Piacenza (3) e Castel San Giovanni (4). «Straordinaria la capacità di intervento e di coordinamento dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza (AREU) di Regione Lombardia - aggiunge l'assessore Gallera - che ha messo immediatamente in campo l'attività di Consolle Maxiemergenza, 2 elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, 2 automediche, 12 ambulanze e 1 veicolo da 9 posti. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari intervenuti con grande tempestività e professionalità».

Sono state ore molto «concitate» per i medici del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi che hanno accolto quasi la metà dei feriti del Frecciarossa deragliato. A Lodi, è stato precisato, ne sono arrivati 10 - tra cui un capotreno e un addetto alle pulizie - mentre altri due sono stati accolti nel presidio di Codogno. «Nessuno è in pericolo di vita ma il loro stato emotivo è molto provato. Tutti si sono resi conto di ciò che è successo» ha riferito il responsabile del pronto soccorso di Lodi, Stefano Paglia, che ha fatto il punto insieme al direttore sanitario Gabriele Perotti. Il più grave «è un paziente con una frattura alla gamba che sarà dimesso a breve con una prognosi di 30 giorni e l'indicazione al rientro per un intervento chirurgico di tipo ortopedico, 3 saranno trattenuti ancora in osservazione, uno con una frattura sternale e costale ma senza lesione degli organi interni - con prognosi ancora non sciolta ma non riservata, gli altri sono già stati dimessi o saranno dimessi nelle prossime ore tutti con prognosi inferiori ai venti giorni» ha riferito Paglia. I feriti, ha aggiunto «sono arrivati tutti in condizioni complessivamente buone, la presa in carico è stata veloce. Sicuramente anche quelli illesi hanno vissuto un'esperienza molto traumatizzante che però non ha imposto per nessuno né il supporto psicologico, che abbiamo attivato, né interventi farmacologici. Tra loro c'è stata molta paura ma non c'è rabbia. Hanno raccontato di un deragliamento della motrice a 300 km orari, mentre gli altri vagoni sarebbero rimasti in asse».

L'ad di Rfi Maurizio Gentile è arrivato nel luogo in cui stamattina è deragliato il Frecciarossa 9595/9597 da Milano C.le a Salerno. Poco dopo è tornato anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Sul posto sono attesi anche il ministro dei Trasporti Paola Di Micheli e l'ad di Fs Gianfranco Battisti.

«Le società coinvolte hanno già avviato una commissione d'inchiesta e danno la massima disponibilità agli organi competenti per collaborare»: lo ha detto l'ad di Fs, Gianfranco Battisti ai giornalisti sul luogo del deragliamento del Frecciarossa. «Noi oggi - ha aggiunto - vogliamo esprimere grande vicinanza alle famiglie dei nostri due colleghi ferrovieri ai quali siamo molto vicini e a tutti i feriti, e ringraziare i soccorritori».

