Trenitalia, ritardi sui treni e disagi per i biglietti in stazione: «Problema tecnico alla rete»

Treni in ritardo e qualche coda per acquistare i biglietti in stazione. Un problema tecnico alla rete di comunicazione che impedisce il funzionamento dei sistemi di informazione ai treni e al pubblico, e di vendita dei biglietti ferroviari, sta provocando ritardi ai treni in partenza, sia per i convogli a percorrenza nazionale sia regionale. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato Italiane. Il problema alla rete di comunicazione sta obbligando dalle 9.30 a una gestione non automatizzata dei vari processi, spiegano le Ferrovie, precisando che questo comporta tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando i ritardi.

APPROFONDIMENTI ROMA Termini, treni cancellati: caos alla stazione

I biglietti

Anche la vendita dei biglietti in stazione va a rilento mentre le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App sono funzionanti. L'Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio. I tecnici delle aziende fornitrici dei servizi di informazione e comunicazione sono al lavoro per ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile.