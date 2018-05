di Alberto Gentili

Come ha dimostrato ai tempi in cui era solo Mister Spending review, Carlo Cottarelli è un tipo tosto. Uno che non si scoraggia. E senza fronzoli, senza concessioni a vecchie liturgie prive di senso in un frangente in cui la maggioranza del Parlamento va all'assalto del capo dello Stato, il premier incaricato ha saltato il rito delle consultazioni. «Del resto cos'altro c'è da sapere?», ha confidato, «tutti o quasi i partiti non voteranno la fiducia...». Dunque, inutile consultarli. Anzi, sarebbe poco dignitoso andare a pietire un voto che Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni e, a denti stretti, Silvio Berlusconi hanno annunciato che non concederanno mai.Già oggi, per dare il senso dell'urgenza e della drammaticità del momento, il premier incaricato dovrebbe tornare al Quirinale con la lista dei ministri. Ma c'è chi non esclude un rinvio a domani. Rispetto all'ossatura del governo neutrale e di servizio pensato sul Colle per Elisabetta Belloni - prima che Salvini e Di Maio chiedessero a Mattarella di provare a formare un governo 5Stelle-Lega - la squadra di Cottarelli sarà «molto più snella». Non più di 12 ministri e una ventina di sottosegretari. Il minimo previsto dalla legge Bassanini.La partita non è facile. L'arruolamento si sta rivelando complesso. Alcuni potenziali candidati, vista la probabile brevità dell'incarico (tre-quattro mesi), si sono chiamati fuori. In più, la natura di governo «neutrale» e di «servizio», impone a Cottarelli di non andare a pescare tra esponenti politici o tra i ministri presenti già in altri governi.Dopo il duro scontro sul ministero dell'Economia, il premier sta valutando se tenere per sé l'interim di questo importante e delicatissimo dicastero. Le alternative: Giuseppe Rossi, direttore generale di Bankitalia, oppure l'ex rettore della Bocconi, Guido Tabellini. Per il ministero dello Sviluppo economico è invece in corsa Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London business school, mentre Enrico Giovannini (ex presidente dell'Istat) dovrebbe andare al Lavoro. Agli Esteri è data per probabile la segretaria generale della Farnesina, Belloni. L'alternativa, con Giampiero Massolo che si è ormai chiamato fuori, è Pasquale Terracciano, attuale ambasciatore a Londra.