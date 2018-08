Topi a Roma, l'idea contro l'invasione: «Basta derattizzazioni, vanno sterilizzati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta, la nuova idea per eliminare l'potrebbe essere la. Almeno secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera da, responsabile del benessere animale nell’assessorato all’Ambiente del«Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma - dice Meyer al Corriere della Sera - Penso a un bando per concorso di idee destinato alle università e ai centri di ricerca per individuare prodotti sterilizzanti da ingerire, evitando così la sterilizzazione chirurgica».«Proporrò una cosa mai fatta in Italia e nel mondo - sottolinea Meyer - che è quella del controllo demografico delle popolazioni dei topi in maniera incruenta ed ecologica con prodotti naturali e non di sintesi, non chimici». Un'idea nata dopo un'iniziativa simile avvenuta in Provincia di Milano nei confronti delle nutrie di Buccinasco. «Ha funzionato - spiega - è inutile uccidere o allontanare i topi perché saranno sostituiti da altri topi. Infatti è inevitabile che dove c’è l’uomo arrivano anche loro che sono a caccia di rifiuti».Il prossimo passo sarà proporre la sterilizzazione all'Assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari ma nel frattempo, dice Meyer, «proseguiamo con le derattizzazioni, come previsto dalla normative».«Al ritorno dalle vacanze, in una città sommersa dai rifiuti, con mezzi Atac che quotidianamente vanno a fuoco e strade ridotte a piste per il rally, assistiamo all'ultima follia della giunta Raggi: la sterilizzazione dei topi di Roma, che qualcuno quantifica in addirittura 6 milioni. L'ennesima pazzia, che fa il paio con le pecore tosaerba e le api contro lo smog. Lo zoo Roma, con i grillini in Campidoglio, pare non aver mai fine. Invece di togliere i rifiuti dalle strade, che sono i principali attrattori dei topi, la Giunta Raggi pensa di poterli sterilizzare: un atteggiamento schizofrenico. Povera Rom». Lo scrive in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.