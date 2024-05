Concorso dirigenti scolastici 2024, oggi le prove preselettive: cinquanta domande in 75 minuti

Concorso dirigenti scolastici: parte oggi la selezione di 587 presidi.

I candidati sostengono oggi dalle ore 14:30 alle ore 15:45 la prova preselettiva che si svolgerà in turno unico su tutto il territorio nazionale nella sede individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale presso il quale ciascun aspirante preside ha presentato la domanda di partecipazione.

Dopo le polemiche sulla scelta della data, oggi 23 maggio giorno della commemorazione della strage di Capaci, il Ministero ha precisato che occorre avviare la selezione oggi secondo precise esigenze tecniche e organizzative legate alla disponibilità delle postazioni informatiche nelle scuole che sono sedi di svolgimento del concorso. Era necessario, infatti, evitare la concomitanza con le prove Invalsi.

Per l'ammissione serve un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale, poi la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, e la ricevuta del versamento del contributo di segreteria, da esibire al momento delle operazioni di riconoscimento.

La prova preselettiva consiste in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla, sei per ciascuno degli ambiti disciplinari. Dura 75 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte inserite fino a quel momento dal candidato. Per ciascuno dei cinquanta quesiti è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.