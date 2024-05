«È stato come vederla nascere una seconda volta». Ha descritto così Roberto Salis l’emozione nel riabbracciare sua figlia, dopo oltre 15 mesi trascorsi dietro le sbarre. Ieri mattina Ilaria Salis è stata trasferita in un appartamento a Budapest, di proprietà di una persona che non conosce ma che si è offerta di ospitarla, solidarizzando con la sua causa.

Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria: quando e come potrà fare ritorno in Italia? Gli scenari

«Ilaria è molto provata - ha spiegato suo padre - È pallida, ha parecchie punture di cimici per cui adesso aspettiamo che si riprenda. Deve rimettersi a posto fisicamente e poi entrerà a pieno titolo nella campagna elettorale per le Europee con Avs. Anche perché per tutti questi mesi ha perso i contatti con la civiltà ed è stata informata solo dalla propaganda di Orban. Faremo in modo che sia eletta e acquisti l'immunità». «Nel provvedimento con cui le sono stati concessi i domiciliari, non ci sono divieti o restrizioni sulla sua possibilità di comunicare con l’esterno - ha spiegato il suo legale, l’avvocato Eugenio Losco - Certo non potrà parlare del processo in corso». Ma potrà collegarsi da remoto, usare i social e, se verrà eletta, dopo qualche giorno tornerà libera. Inoltre, già a partire dall’udienza di oggi, potrà partecipare senza manette né catene alle caviglie al dibattimento che la vede imputata con l'accusa di aver aggredito il 10 febbraio del 2023 dei militanti di estrema destra che partecipavano a una manifestazione nella capitale ungherese e di far parte di un'associazione criminale.

L’ITER DELLA SCARCERAZIONE

Lo scorso 15 maggio una commissione di secondo grado del tribunale di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai suoi difensori e ha concesso alla 39enne la detenzione ai domiciliari con il braccialetto elettronico e dietro il pagamento di una cauzione di 40mila euro. Il bonifico, partito la settimana scorsa dall'Italia, è arrivato e l’attivista ieri è uscita dal carcere di Gyorskocsi utca con una cavigliera elettronica. «È molto felice di vedere i suoi genitori ma la situazione per lei resta molto complicata - ha precisato Roberto Salis - Rischia una pena che può arrivare fino a 24 anni e se si consiera che un giorno in carcere equivale a 5 giorni ai domiciliari, rischia di non poter uscire di casa per 120 anni». E tutto questo, nonostante le persone aggredite non abbiano sporto denuncia e siano state giudicate guaribili da i 5 agli 8 giorni. Secondo Gyorgy Magyar, il legale ungherese della Salis che definisce «un enorme successo» il passaggio dal carcere alla detenzione domiciliare, il processo «finirà probabilmente non prima dell'estate del 2025». L'obiettivo finale è riportarla in Italia, ed è questa la richiesta che verrà avanzata «a breve» dai suoi avvocati italiani Eugenio Losco e Mauro Straini. «Consideriamo i domiciliari in Ungheria solo un primo passaggio verso la libertà di Ilaria perché chiediamo che le venga revocata qualsiasi misura cautelare, visto che non c’è alcun pericolo di fuga, augurandoci - hanno precisato - che il governo italiano si impegni perché possa tornare in Italia, come ha sempre promesso».

PRIMO DESIDERIO LA PIZZA

«Una volta a casa ha fatto quello che aveva promesso di fare: ha mangiato una pizza», ha raccontato suo padre. Un sogno se raffrontato a quello che le davano da mangiare in carcere. «A colazione - aveva spiegato l’insegnante in memoriale consegnato lo scorso febbraio ai suoi avvocati - di solito si riceve una fetta di salume spesso in cattivo stato. A pranzo danno brodi o zuppe molto acquose in cui c’è pochissimo cibo solido, ma dove in compenso si trovano pezzi di carta o di plastica o peli». Dopo aver trascorso 15 mesi e 12 giorni «in una cella minuscola e senz'aria, tra gli scarafaggi», come lei stessa ha raccontato, si è sorpresa per la gentilezza degli agenti che l'hanno aiutata con le borse. Felici gli esponenti di Avs e soddisfatta anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Nessuna telefonata a Roberto Salis, invece, dai rappresentanti del Governo: «Avranno perso il mio numero…». «Noi continuiamo a fare il nostro dovere per tutelare gli interessi dei cittadini italiani, a prescindere dal colore politico», ha ribattuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.