Terremoto nel Tirreno registrato a Messina, la scossa poco prima della mezzanotte

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa dall'istituto nazionale di vulcanologia a Messina, in Sicilia. La magnitudo è di 2.9. L'ora esatta registrata dai sismografi: 23:58. La scossa è stata chiaramente avvertita. L'epicentro è stato in mare aperto, nel Tirreno meridionale, a una profondità di 168 chilometri. Non si hanno notizie di danni.

Ultimo aggiornamento: 07:53

