​Temporale a Napoli, scatta l'allerta meteo: dove e quando colpirà. Le previsioni dei prossimi giorni

Torna il maltempo a Napoli e in tutta la Campania. Tra forti temporali e raffiche di vento, la giornata di domani si preannuncia molto complicata per la viabilità della regione, motivo per cui la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni di domani e del weekend.

Le previsioni di sabato

Come riportato da 3BMeteo, la giornata di domani, sabato 25 novembre, sarà caratterizzata dal maltempo.

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, a partire dalla sera si allontanerà però favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico, nella mattinata, sul litorale settentrionale ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata. Sul litorale meridionale, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, mentre sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. Deboli nevicate dal pomeriggio. Sul subappennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, mentre sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Deboli nevicate in serata. Venti tesi dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da mosso a molto mosso. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, mentre la minima di 8°C,

Le previsioni di domenica

Nella giornata di domenica tornerà invece il sole. Un campo di alte pressioni abbraccerà infatti la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali, subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, mentre la minima di 6°C.

L'allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali sulla fascia costiera e, in particolare, sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana), 3 (penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Contestualmente, lo stesso Centro Funzionale ha emanato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutto il territorio regionale. Entrambi gli avvisi riguardano la giornata di sabato 25 novembre, e saranno validi dalle 01.00 alle 22 di domani.