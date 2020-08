Il ministro Speranza firma ordinanza anti-covid: «Tampone per chi arriva ​da Croazia, Grecia, Malta e Spagna»

Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito». Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. «Dobbiamo continuare - afferma - sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti».

Ultimo aggiornamento: 22:44

