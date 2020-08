Coronavirus in Italia: 481 nuovi positivi e 10 decessi. Gli attualmente positivi verso quota 14mila

Coronavirus in Italia: sono ben 10 i decessi nel ultime 24 ore legate all'epidemia di Coronavirus, e 481 i nuovi casi positivi. Salgono anche di quattro unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Numeri che sono ancora in crescita quindi, ma che in termini assoluti ancora non destano eccessive preoccupazioni. Moltissimi casi di nuovi positivi sono legati a giovani di rientro dalle vacanze. Lombardia, Lazio, Liguria e non solo riscontrano molti casi di questo tipo nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale a 35.225. Continua a salire il numero delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia: oggi sono 13.791, 230 in più rispetto a ieri. Sono invece 202.697 le persone guarite dal coronavirus in Italia da inizio emergenza, 236 in più nelle ultime 24 ore

Leggi anche > Coronavirus nel Lazio, 37 nuovi positivi di cui 18 rientrano dall'estero Le regioni senza nuovi casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, olter alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41)

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA