di Umberto Mancini

«Da una parte sono allibito, deluso, amareggiato. Dall'altra sono anche fiducioso di poter dimostrare che sono completamente estraneo a questa vicenda. E sono tranquillo perché non ho mai fatto nulla di illegale, nulla di contrario ai miei impegno istituzionali e di cittadino». Parla con un filo di voce Armando Siri al termine di una giornata da incubo.E' in aula, in Parlamento, osservato dai colleghi, ma non rinuncia a rispondere, a dire la sua. Anche se lo fa quasi sussurrando per non disturbare. Lui, il teorico delladella, il consigliere economico più ascoltato di Matteo Salvini , il sottosegretario alle Infrastrutture in perenne attrito con il ministro, non si aspettava di finire nella tempesta giudiziaria. E di finirci ora, alla vigilia delle elezioni europee e in un momento in cui i rapporti tra grillini e Lega sono ai minimi termini. Una tempesta che sta scuotendo dalle fondamenta il governo e che rischia di compromettere in maniera irreversibile i rapporti tra i due alleati. «Guardi sono innocente, non ho fatto nulla, mi creda - dice in questa intervista al Messaggero - ora non voglio aggiungere nulla, ci penseranno gli avvocati, sono davvero stupito e dimostrerò quanto sto affermando».«La blocco. Io non c'entro nulla. E sono tranquillissimo».«Guardi, non so veramente di cosa stiamo parlando».«Non so chi sia questa persona. Non so assolutamente nulla di questa storia e poi di emendamenti me ne chiedono ottocento al giorno, non sto a guardarli tutti. Di certo seguo le regole».«Ci sono rimasto male. Mi sembra tutto davvero assurdo. Sono da poco in politica, ma sto imparando sulla mia pelle che ci vuole un pelo sullo stomaco grande così. Ci vuole una freddezza assoluta per evitare che i rapporti umani vengano spazzati via in pochi istanti. Non mi aspettavo questa reazione. E' stato spezzato, ripeto, un rapporto umano».«Appunto».«Mi dà fastidio come sono stato trattato. Di questo caso non conosco i contorni. Come lo devo ripetere? Certo la solidarietà mi ha fatto piacere. Alla fine la verità verrà a galla».«Non lo so. Vedremo. Certo chiederò un consiglio. Voglio dimostrare che non c'entro e vorrei essere ascoltato al più presto per chiarire e spiegare».«Sì, lo conosco. E' uno stimato docente genovese, un professore preparato. Delle altre faccende non so nulla. Ora devo andare, c'è la discussione qui in Senato che prosegue, non voglio che si interrompa. Sono una persona per bene».