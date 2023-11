Sciopero di lunedì 27 rinviato, ma rimangono i disagi: ecco in quali Regioni e quanto dureranno

Resta intanto aperto lo scontro sugli scioperi, questa volta con i sindacati di base.

Quando è stato rinviato

L'Usb non ci sta alla riduzione da 24 a 4 ore dello stop di lunedì prossimo dei mezzi pubblici e rinvia lo sciopero, proclamandolo di nuovo per 24 ore a livello nazionale, a venerdì 15 dicembre.

Sciopero dei trasporti rinviato al 15 dicembre. «No alla precettazione» ma Salvini: ha prevalso il buonsenso

La protesta in Sardegna

Domani, lunedì 27 novembre, in Sardegna quarta giornata dello sciopero generale promosso da Cgil e Uil con lo slogan 'Adesso Basta!'. Una mobilitazione - ricorda una nota - che ha già visto una grande partecipazione nelle regioni del Centro (17 novembre), in Sicilia (24 novembre) e nelle regioni del Nord (27 novembre). Per rivendicare maggiori salari, estendere i diritti e per contrastare questa legge di bilancio le lavoratrici e i lavoratori, insieme alle pensionate e ai pensionati, ai giovani dell'isola si ritroveranno nella città di Cagliari per sfilare in corteo, a partire dalle ore 9.30, da piazzale Trento a Piazza del Carmine. Dal palco interverranno il segretario nazionale della Uil, Emanuele Ronzoni, e concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.