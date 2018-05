maltempo in Sardegna. Dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l'isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne la nottata è trascorsa abbastanza tranquilla.



La Regione invita a tenere alta l'attenzione ancora per oggi. Due le zone particolarmente colpite: l'Iglesiente e l'Oristanese, dove si sono registrati danni a Fluminimaggiore, letteralmente sommersa dall'ondata di piena del Rio Mannu, a Buggerru nell'Iglesiente. Nel Campidano di Oristano gravi i danni e massima allerta nella piana di San Nicolò Arcidano, Terralba, Uras e Marrubiu. Sorvegliati per tutta la notte gli alvei dei torrenti dai centri di coordinamento comunali e monitorati dalla Protezione civile. Intanto prosegue l'allerta arancione, di intensità moderata, fino alla mezzanotte di oggi sui bacini idrografici di Montevecchio-Pischilappiu, Campidano e Tirso.



A causa delle incessanti piogge dal Km 22 al Km 26 della Strada Statale 129 bis è crollato, franando sulla strada, un costone roccioso, detriti e arbusti che hanno invaso la sede stradale. Il tratto di strada è stato chiuso. Chiusa anche la strada provinciale n. 49 al km 10, anch'essa occupata da massi e detriti. I carabinieri e la polizia raccomandano di moderare la velocità e di prestare molta attenzione alla guida. Continua da parte delle Forze dell'ordine l'opera di assistenza alla viabilità e sicurezza ad automobilisti, cittadini ed operatori stradali per rimuovere terriccio ed acque di scolo.

