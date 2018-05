Salvini allo stadio con il giubbetto Casapound: polemiche

Avrei dovuto mettere la giacca dello stadio... così si divertivano di più...?

, ha sussurrato tra sé e sé oggi Salvini, infastidito dalla ressa dei cronisti e delle tv, durante il suo cammino a piedi tra il Senato e la Camera prima dell'incontro con Di Maio.

Non è passato inosservato ilindossato l’altra sera da Matteoall’, durante la finale di Coppa Italia. Giubbetto blu con ilmarchio bianco ‘’. Non unqualsiasi, ma legato a doppio filo con. L’azienda è di proprietà di, uno dei responsabili del movimento. In molti nel Pd danno del «fascista» al leader della Lega, mentre qualcuno ironizza sull’ipotesi di Salvini ministro dell’Interno.