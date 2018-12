Esplosione sulla Salaria, identificata la seconda vittima: è Andrea, l'uomo dell'appello a "Chi l'ha visto"

Esplosione in un distributore sulla Salaria: morto il pompiere Stefano Colasanti e un passante

Esplosione sulla Salaria, scene da Apocalisse: «L'autocisterna sbalzata per una decina di metri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca ancora l'ufficialità, attraverso l'esame del dna che è in corso, ma i carabinieri di Rieti hanno identificato la seconda vittima dell'esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri nell'area di servizio di Borgo Quinzio costata la vita a due persone e il ferimento di 18. Secondo quanto riferisce l'Ansa da fonti giudiziarie. La sua auto, una Opel Corsa, è stata trovata nei pressi dell'area di servizio.(foto rietinvetrina)L'altra vittima è il vigile del fuoco Stefano Colasanti. (nella foto sotto)ll giovane manca all’appello da ieri. Per tutta la giornata di ieri i familiari lo hanno cercato a casa e negli ospedali, lanciando anche un appello alla trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, senza riuscire ad avere sue notizie. Sono ore di apprensione e dolore per i quattro fratelli, mentre il passare delle ore assottiglia le speranze di trovarlo ancora in vita.