Cambiano ancora i colori delle Regioni. Non solo perché il monitoraggio di domani renderà la Penisola ancora più gialla con la sola Valle d'Aosta in zona arancione, quanto soprattutto perché l'analisi dei dati in arrivo sarà l'ultima a tenere in considerazione i "vecchi" parametri (con maggior importanza dell'indice Rt).

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati