In seguito all'esplosione di un'autocisterna piena di gpl, si è verificato un incendio.

L'esplosione è stata talmente violenta che l'autocisterna insieme ad un mezzo dei vigili del fuoco sono stati sbalzati per una decina di metri finendo in una strada adiacente al distributore. Una delle vittime è stata trovata morta in un'auto che ha preso fuoco e che si trovava in questa strada. E' rimasta schiacciata dalla motrice dell'autocisterna.

Il questore: bilancio pesante. «Posso confermare che il bilancio della tragedia è pesante. Due morti e dieci feriti. L'esplosione è partita da un'autocisterna che stava scaricando gpl nell'area di servizio. C'è stato un primo incendio e mentre i Vigili del fuoco e il 118 stavano operando è avvenuta una violentissima esplosione». È quanto ha detto il questore di Rieti, Antonio Mannoni, in merito all'esplosione avvenuta poco prima delle 15 di oggi all'interno di un'area di servizio Ip a Borgo Quindi, lungo la Salaria. «Al momento - ha aggiunto Mannoni - i Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area e la cisterna, raffreddandola. Le vittime sono un pompiere e un civile che si trovava nei pressi del distributore ed è stato investito dall'esplosione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria , all'altezza del km 39. Due i morti confermati secondo le prime informazioni: uno di loro è un vigile del fuoco di Poggio Mirteto, l'altro un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore. Una quindicina i feriti.Il distributore è in direzione Roma, all'altezza di. Al momento la Salaria è stata chiusa al traffico e circolazione deviata sulla vecchia Salaria.L'esplosione si è verificata verso le 14,30. Anche chi transitava in auto ha avvertito una vampata di caldo. Sul posto anche tre elicotteri del 118 e uno dei vigili del fuoco.