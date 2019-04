Le registrazioni: «Se ti dicono che la luna è piatta devi scriverlo, si fa così»

di Valentina Errante

ROMA «Se i romani si affacciano vedono la merda in città, in alcune zone purtroppo è così, in altre zone è pulito e tenuto bene, in altre zone non c'è modo, non c'è modo, se aumento la Tari, la mettono a ferro e fuoco». Le registrazioni choc di Virginia Raggi sono state depositate in procura più di un mese fa. Raccontano quale sia il clima in Campidoglio e come sia degenerato il rapporto con l'ex presidente Ama Lorenzo Bagnacani, il manager ambientalista, esperto di...