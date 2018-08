di Francesca Raspavolo





© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Dopo la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco - ancora dolore per la città corallina: nel dramma della piena del Riganello al Parco del Pollino è coinvolta una famiglia torrese. Si tratta dei Sarnataro-Marrazzo: Giovanni Sarnataro, 42 anni, avvocato di Torre del Greco, sua moglie, anche lei avvocato, e i loro due figli Angela e Mario, un maschietto e una femminuccia. Immacolata Marrazzo è tra le vittime della tragedia, come conferma il sindaco di Torre del Greco.La famiglia di Torre del Greco, molto conosciuta e stimata in città, da qualche giorno era in vacanza in Calabria: durante i drammatici momenti dell'esondazione del torrente, i quattro si trovavano proprio nella gola del Raganello per un'escursione. Giovanni e il figlio maschio Mario sono ricoverati all'ospedale di Cosenza mentre la bambina Angela si trova all'ospedale di Castrovillari.L'Irt Protezione Civile di Torre del Greco è in stretto contatto con l'unità di crisi calabrese per ricevere informazioni. Ieri pomeriggio un'ondata di piena del Riganello ha travolto due gruppi di escursionisti: le vittime accertate sono 10 vittime, sei donne e quattro uomini, ma il bilancio sembra destinato a salire. Il sindaco Giovanni Palomba ha scritto su Facebook: «Tragedia del pollino famiglia torrese padre e due figli in ospedale in codice giallo mentre stiamo cercando di avere notizie tramite protezione civile sulla madre».