Torino, prof senza Green pass respinti dal preside: rifiutato il certificato medico

Giuseppe Pantaleo, insegnante di francese e la collega Alisa Matizen, docenti al Curie-Levi di Torino nella sede di via La Salette, si sono presentati questa mattina con un certificato rilasciato da un medico generico di loro fiducia, che li esonera dalla vaccinazione per ragioni sanitarie. L'esenzione firmata dal dottore non è però stata però ritenuta valida per l'accesso alla scuola. A riferirlo sono stati gli stessi professori dell'istituto superiore. Pantaleno, a quanto si sa, ha anche fatto una denuncia ai carabinieri dopo che i due professori sono stati respinti dal preside perché sprovvisti del Green pass.

Alisa Matizen è nota per la sua attività nel movimento Pas (Priorità alla scuola), ma ha precisato di non avere presentato alcuna denuncia a differenza del collega. «Non sono no vax, nè no mask e neppure negazionista, anzi, lo scorso anno ero referente Covid nella mia scuola, quindi, assolutamente ligio nel far rispettare le norme anti contagio, anche se nutro qualche dubbio», ha detto l'insegnante di francese all'Adnkronos.