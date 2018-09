Maltempo, l'estate è finita: da stasera nubifragi, vento e al Nord anche la neve. Termometri in picchiata

Domenica ultimo giorno di sole su tutte le regioni. In serata peggiorerà sul Piemonte. Mentre da domani, lunedì, inizierà una fase di maltempo, con la comparsa delle neve su alcune zone delle Alpi. Temperature in diminuzione, anche oltre i 10 gradi. In arrivo, quindi, la prima perturbazione del mese di ottobre.



Riguarderà prima il Nord e parte del settore centrale tirrenico, poi si sposterà da martedì sulla Sardegna e quindi estendersi alle Isole e alle Regioni meridionali, Lazio, Campania Calabria e Puglia.

Condizioni di maltempo sull'Emilia Romagna, su tutte le regioni tirreniche, sulle due isole maggiori e poi al Sud con rovesci, temporali e possibili nubifragi. Sole sul resto del Nord.

Condizioni di maltempo al Centro, esclusa la Toscana e il Lazio settentrionale, in Sardegna, in Sicilia e al Sud, eccetto la Campania. Su queste zone sono attese forti precipitazioni, anche con locali nubifragi.

Piogge e temporali al Centro, Lazio compreso, e sulle due isole maggiori, in Campania e sulla Puglia garganica. Altrove spazi soleggiati.

Il maltempo non molla la presa. Tanta pioggia e temporali dal Centro-Sud in risalita verso il Nordest. Attesi nubifragi in Sicilia e lungo le coste adriatiche.

Irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con precipitazioni segnatamente sul Triveneto, al Centro e in Puglia. Contesto instabile.