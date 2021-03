Pfizer, anticipo di 10 milioni di dosi entro giugno: accordo con l'Ue. Von der Leyen: accelerare le consegne

Pfizer-BionTech ha siglato un accordo con l'Ue per la consegna in anticipo di 10 milioni di dosi del vaccino entro giugno. La presidente della Commissione Ursula Von der Leyen: ora accelerare le consegne, il totale dei vaccini sale così a oltre 200 milioni di dosi nel secondo trimestre.

AstraZeneca, anche Svezia e Lettonia sospendono la somministrazione. Speranza: «Stop dopo i dati della Germania»

Astrazeneca, Galli: «Questo ritardo causerà dei morti»

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021