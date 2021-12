Bozza nuovo decreto, feste in discoteca anche con tampone e due dosi. Palestre e musei solo per vaccinati

Arriva il nuovo decreto anti-omicron. Il governo mette in campo nuove misure per fermare l'impennata di contagi (oggi record da inizio pandemia con 44.595 nuovi casi) specialmente in vista delle festività di Natale e Capodanno. Stamattina una prima cabina di regia alle 9.45, poi l'incontro con le Regioni e la seconda cabina di regia alle 15. Alle 17 il Cdm che ha ratificato le decisioni anti-Covid: queste le tappe che hanno portato alle nuove misure che cambiano ancora una volta la vita degli italiani costringendoli, per il bene comune, ad altre accortezze.

APPROFONDIMENTI LA STRETTA Terza dose a 4 mesi, obbligo mascherine all'aperto e da febbraio... NUOVO DECRETO Super green pass anche per un caffè al bancone. E al cinema... LA STRETTA Tampone per i vaccinati e mascherine all'aperto. Scuola, no... ROMA Vaccino, prima e terza dose: risale il ritmo della campagna negli hub POLITICA Draghi: «Vaccini restano strumento migliore contro virus» COVID Super Green pass al lavoro, terza dose a 4 mesi e mascherine: cabina... LA STRATEGIA Terza dose, ipotesi di anticipare il booster a quattro mesi: durata... IL FOCUS Quarta dose, via libera anche in Italia a fragili e over 60? Gli... LA SITUAZIONE Green Pass a 6 mesi? Così tre milioni di vaccinati a gennaio... IL FOCUS Omicron, a Capodanno mini-lockdown, feste di piazza sospese e tampone... LA MOSSA Israele, quarta dose di vaccino anti-Covid raccomandata a over 60 e...

Eventi nei locali con booster (o due dosi e un tampone)

Dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, «l'accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario». Lo si legge nella bozza del dl Festività. L'accesso è consentito anche a chi abbia fatto due dosi di vaccino o sia guarito dal Covid e presenti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Super green pass anche per un caffè al bancone. E al cinema solo con mascherina Ffp2

Palestre, musei e sale gioco: cosa cambia

Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il Super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. È quanto prevede l'articolo 7 della bozza del decreto che introduce le misure per le festività. Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Super Pass per consumare al banco

Si dovrà essere in possesso di super green pass, vale a dire essere vaccinati o avere contratto il Covid, anche per poter consumare un caffé al bancone del bar o una birra in un pub. È quanto stabilito nell'articolo 3 del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», dunque al 31 marzo, ed è valida anche nei ristoranti.

Durata Green pass a 6 mesi

Confermata la riduzione del Super Green pass che scende da 9 a 6 mesi. La "sforbiciata" dei tempi del passaporto vaccinale entra in vigore dal 1 febbraio.

Mascherine all'aperto in tutta Italia

Fino al 31 gennaio obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto in tutta Italia, indipendentemente dal colore della propria Regione.

Obbligo Ffp2 in stadi e palazzetti

Anche per assistere ad una partita di calcio o ad un incontro di basket o pallavolo sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Fino alla fine dello stato di emergenza, si legge nel testo, per «gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all'aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2». In stadi e palazzetti, così come in cinema e teatri, sale da concerto, locali con musica dal vivo all'aperto e al chiuso, è vietato il consumo di cibi e bevande.

Stop a feste in piazza e concerti fino al 31 gennaio

Stop anche a feste in piazza. «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti», conferma la bozza.

Booster o tampone anche per le Rsa

Dal 30 dicembre bisognerà aver fatto il booster oppure presenterà l'esito negativo di un tampone per poter accede non solo nelle discoteche e nelle sale da ballo, ma anche nelle Rsa e gli hospice per poter visitare i propri cari. La misura è valida fino alla fine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31 marzo.

Controlli ai tamponi di chi arriva in Italia

Per contenere il Covid «gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera» effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia. In caso di esito positivo al viaggiatore «si applica la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i Covid Hotel, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario».