Nozze a Portofino, la manager Nathalie Dompé sposa il miliardario Chamath Palihapitiya: la clausola per lo staff e gli invitati (tra cui Elon Musk)

Nozze da favola a Portofino. Nathalie Dompé, 33 anni, manager dell’omonima industria farmaceutica italiana (il prodotto più conosciuto è l’antidolorifico Oki) e Chamath Palihapitiya, 46 anni, miliardario originario dello Sri Lanka, fondatore di Social Capital, già vicepresidente di Facebook, affarista tra i più influenti della Silicon Valley sono convolati a giuste nozze a Portofino.

Le nozze esclusie di Nathalie Dompé eChamath Palihapitiya: la location

L'esclusiva cerimonia è stata officiata dal vicesindaco di Portofino Giorgio D’Alia. Si sapeva sarebbe accaduto perché l’annuncio di nozze era stato pubblicato sugli albi pretori consolari e del Comune. La località ligure è stata scelta dagli sposi perché un luogo molto caro a Nathalie. Nel 2010 infatti il padre, Sergio ha acquistato un'esclusiva villa in via Odero. Lo Yes I Do è andato in scena al Castello Brown, la location più esclusiva di Portofino. La cornice da sogno è stata raggiunta con il famoso ascensore dei vip, in partenza da molo Umberto I, intorno alle 18.30. Un luogo unico dagli eleganti giardini ma lontano da ogni idea di lusso, basti pensare che è di proprietà del Comune e di giorno è aperto ai visitatori.

La clausola per lo staff

La sposa bellissima, d'altronde è si imprenditrice ma è stata anche modella. I novelli sposi, che si sono fidanzati nel 2018, hanno già due figli: Sergio (nome dedicato al padre di lei) che ha 4 anni e Talità di 2. È stato un matrimonio blindatissimo tanto che, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, lo staff del ricevimento avrebbe firmato una clausola con una multa da 25mila per chi avrebbe divulgato foto o video della cerimonia.

Il catering

Amanti di Portofino i due sposi hanno optato per un banchetto che parlasse della Liguria.

Gli invitati

Tra i tanti invitati c’era anche Elon Musk. «Ci sono tutti, ci sarà anche lui», ha risposto velocemente ai curiosi il sindaco di Portofino, Matteo Viacava. L'imprenditore sudafricanonaturalizzato statunitense, alla cerimonia non era presente ma – assicurano – ha partecipato poi al ricevimento. Con lui sei guardie del corpo e la storica compagna e cantante Grimes, nome d'arte di Claire Elise Boucher.