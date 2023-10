Nobel per la Fisica 2023 a Agostini, Krausz e L'Huiller: premiati per «l'invenzione degli attosecondi»

Il Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Agostini, Krausz e L'Huiller per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica.

Nobel Fisica 2023, premiata la ricerca sull'infinitamente piccolo

Secondo le motivazioni della commissione, i tre scienziati «hanno dimostrato un modo per creare impulsi di luce estremamente brevi che possono essere utilizzati per misurare i processi rapidi in cui gli elettroni si muovono o cambiano energia», fornendo «nuovi strumenti all'umanità per esplorare il mondo degli elettroni all'interno degli atomi e delle molecole».

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

«Le contribuzioni dei premiati - conclude la commissione - hanno reso possibile l'indagine su processi così rapidi che in precedenza era impossibile seguirli»