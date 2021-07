Ruby bis, Nicole Minetti patteggia un anno e un mese. Confermata condanna a Renzo Bossi per 2 anni e mezzo

Nicole Minetti ha patteggiato 1 anno e 1 mese, in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo Ruby bis. L'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, nonché ex consigliera regionale lombarda, era imputata nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta «Rimborsopoli al Pirellone». Ad accogliere il patteggiamento proposto è stata la seconda Corte d'Appello di Milano che ha confermato, tra l'altro, la condanna a 2 anni e mezzo per Renzo Bossi, il figlio di Umberto Bossi a cui è stata però revocata la confisca disposta in primo grado. L'accusa per i 51 imputati è peculato.

