«Il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi ringrazia l' Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della nave Diciotti. Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia». Lo si legge su un tweet della Farnesina.

Diplomazie al lavoro per tentare di risolvere la vicenda dellae degli oltre centoa bordo. Dopo le minacciose dichiarazioni degli ultimi giorni, i vice premiercercano una via d'uscita, mentre oggi alcune donne e uomini sono sbarcati dalla nave ormeggiata in porto aper ragioni mediche.«Stiamo lavorando con alcuni Paesi, con alcune realtà più vicine a noi», ha detto il ministro dell'Interno in diretta dalla festa delladi Pinzolo su Rainews24.«Il procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa? Non perda tempo, glieli do io. Matteo Salvini, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana - scrive poi su Facebook Salvini -. Se vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, lo aspetto a braccia aperte!!! P.s. Nonostante insulti, minacce e inchieste, sto lavorando per chiudere la "pratica Diciotti" senza che a pagare stavolta siano gli Italiani, visto che abbiamo accolto e speso abbastanza. Vi voglio bene Amici!».Contatti in corso, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos da fonti di Montecitorio, anche tra il presidente della Camera Roberto Fico e il vicepremier Luigi Di Maio sugli sviluppi del caso Diciotti. Già nel corso della giornata di ieri la terza carica dello Stato e il leader del M5S si sono sentiti per un aggiornamento sulla condizione dei migranti bloccati sulla nave della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Nei giorni scorsi Fico è intervenuto per chiedere al governo di far sbarcare i passeggeri della Diciotti prima di procedere «alla loro ricollocazione nella Ue». Il presidente della Camera, spiegano le stesse fonti, sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione, anche se negli ultimi giorni all'interno del Movimento 5 stelle Fico è apparso isolato, con i leader grillini allineati alle posizioni dure del capo leghista.«Basta con questo assurdo braccio di ferro, tutti facciano un passo indietro e si trovi una soluzione sostenibile. Il governo italiano permetta ai migranti presenti sulla nave Diciotti di sbarcare, l'Unione europea si impegni formalmente a coinvolgere tutti i Paesi Ue a farsi carico dell'accoglienza e della gestione di queste persone», afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Se continua questo miope muro contro muro perdono tutti: perde l'Italia, perde l'Europa, perdono tutti i Paesi Ue che colpevolmente tacciono. Non smarriamo l'umanità e facciamo prevalere il buon senso alla durezza ormai inutile delle singole prese di posizione», conclude.«Salvini chieda a Orban di prendersi la quota di migranti che il premier ungherese si è sempre rifiutato di accogliere. L'Ungheria è Europa come la Francia e la Germania, se Salvini è coerente deve usare gli stessi pesi e le stesse misure per tutti». Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, dopo l'annuncio dell'incontro tra il premier ungherese Viktor Orban e Salvini a Milano. «Il problema - aggiunge Serracchiani - è che ci sono Paesi, tra cui l'Ungheria, che si sono presi per anni i soldi dell'Europa e rispondono poi picche alle richieste di aiuto dell'Italia. Con i soldi degli italiani l'Ungheria si è costruita le sue infrastrutture, e adesso dell'Italia se ne frega. Ecco gli amici di Salvini».«Il presidente del consiglio Conte deve presentarsi immediatamente di fronte al Parlamento e riferire sulla crisi dei profughi della Diciotti». È quanto chiedono i capigruppo di Lee Federico Fornaro e Loredana De Petris. «Il ministro Salvini - proseguono i due capigruppo - non sta stracciando solo i princìpi di civiltà e umanità del nostro Paese. Sta violando e ignorando impunemente sia la legalità internazionale che la Costituzione. È sconcertante come tutto questo possa accadere con la piena complicità di un Di Maio che schiera l'M5S alle dipendenze di Salvini, contro lo stesso presidente della Camera, e del premier Conte, che si limita a obbedire».La vicenda della nave Diciotti con «la verifica del rispetto delle norme» deve essere inserita all'ordine del giorno del primo plenum fissato per il 5 settembre. È quanto chiedono intanto i consiglieri del Csm Valerio Fracassi, Claudio Galoppi, Aldo Morgigni e Luca Palamara. «Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, delle istituzioni, anche in relazione agli accertamenti giurisdizionali in corso. La verifica del rispetto delle norme in una vicenda di questa portata è doverosa nell'interesse delle istituzioni». «Gli interventi a cui abbiamo assistito, per provenienza, toni e contenuti - sottolineano i quattro togati - rischiano di incidere negativamente sul regolare esercizio degli accertamenti in corso. Riteniamo che sia necessario un intervento del CSM per tutelare l'indipendenza della magistratura e il sereno svolgimento delle attività di indagine. In attesa di valutare eventuali altre iniziative, è opportuna una immediata riflessione sull'argomento. Chiediamo, pertanto, che - concludono - venga inserito nell'ordine del giorno del primo plenum, fissato per il 5 settembre».